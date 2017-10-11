22 сборные обеспечили себе участие в ЧМ-2018 в России

После матчей заключительного, 18-го тура южноамериканской квалификации чемпионата мира 2018 года определились ещё три сборные, которые точно приедут в Россию. К 19 командам, которые уже гарантировали себе путёвки на мундиаль, присоединились сборные Уругвая, Аргентины и Колумбии.
Полностью список команд, которые гарантированно примут участие в ЧМ-2018, выглядит следующим образом: Россия, Бельгия, Англия, Германия, Испания, Исландия, Польша, Сербия, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Мексика, Египет, Нигерия.
Роналду приедет на ЧМ-2018. Месси присоединился
А вот Промес и Роббен, как и вся сборная Голландии, в России не сыграют.