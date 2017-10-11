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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Неймар: очень рад, что мой друг Месси сыграет на чемпионате мира

11 октября 2017, среда. 06:08 Футбол

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал попадание Аргентины и непопадание Чили на чемпионат мира 2018 года. В матчах заключительного тура южноамериканской квалификации ЧМ бразильцы обыграли чилийцев (3:0), а аргентинцы добыли волевую победу над Эквадором (3:1) благодаря хет-трику Лионеля Месси. Таким образом, Бразилия и Аргентина пробились на мундиаль напрямую, а Чили не попал даже в стыковые матчи.

«Я очень рад, что мой друг Месси сыграет на таком важном турнире. У нас с Лионелем есть друзья в сборной Чили, но таков футбол. Бразилия должна была сыграть в полную силу и победить», — приводит слова Неймара SporTV.

Хет-трик Месси вывел Аргентину на ЧМ-2018, Чили — за бортом мундиаля
Источник: SporTV Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Сборная Чили — Футбол Лионель Месси Неймар
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