Неймар: очень рад, что мой друг Месси сыграет на чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал попадание Аргентины и непопадание Чили на чемпионат мира 2018 года. В матчах заключительного тура южноамериканской квалификации ЧМ бразильцы обыграли чилийцев (3:0), а аргентинцы добыли волевую победу над Эквадором (3:1) благодаря хет-трику Лионеля Месси. Таким образом, Бразилия и Аргентина пробились на мундиаль напрямую, а Чили не попал даже в стыковые матчи.
«Я очень рад, что мой друг Месси сыграет на таком важном турнире. У нас с Лионелем есть друзья в сборной Чили, но таков футбол. Бразилия должна была сыграть в полную силу и победить», — приводит слова Неймара SporTV.
Хет-трик Месси вывел Аргентину на ЧМ-2018, Чили — за бортом мундиаля