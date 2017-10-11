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Агуэро: не переставали верить в выход Аргентины в финальную стадию ЧМ-2018

11 октября 2017, среда. 06:23 Футбол

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро отметил, что не сомневался в выходе национальной команды в финальную стадию чемпионата мира. Подопечные Хорхе Сампаоли перед последним туром отборочного турника мундиаля оказались в непростой ситуации: они шли на 6-м месте, и в выездной игре с эквадорской сборной им была необходима победа. В итоге «альбиселесте» добились её благодаря трём голам нападающего Лионеля Месси. Хозяева поля сумели распечатать ворота соперника только один раз.

«Мы никогда не переставали верить в выход Аргентины в финальную стадию ЧМ-2018», — написал Агуэро на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Хет-трик Месси вывел Аргентину на ЧМ-2018, Чили — за бортом мундиаля
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Эквадора - Футбол Серхио Агуэро ЧМ-2018
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