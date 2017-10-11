Месси: увидимся в России в 2018 году!

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Эквадором в гостевом матче заключительного тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 со счётом 3:1. Месси в этой встрече отметился хет-триком.
«Вперёд, Аргентина! Цель достигнута. Увидимся в России в 2018 году!» — написал Месси на своей странице в «Фейсбуке».
Этот результат позволил Аргентине набрать 28 очков и напрямую выйти на чемпионат мира с третьего места отборочной группы. Вместе с аргентинцами на ЧМ-2018 от Южной Америки поедут Бразилия, Уругвай и Колумбия, а Перу предстоят стыковые матчи с Новой Зеландией.
Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку
Действительно гений.