Наставник сборной Бразилии Тите: Медель оскорбил мать Неймара

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал жёлтую карточку нападающего Неймара в матче отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Чили (3:0). В одном из эпизодов игры Неймар в борьбе с полузащитником чилийцев Чарлесом Арангисом оттолкнул его, задев лицо. В результате игроку «ПСЖ» была показана жёлтая карточка.
«Я хочу снова видеть, почему Неймару была показана жёлтая карточка. Журналисты видели, как это произошло? Я сам считаю, что Неймар просто защищал себя в том эпизоде, ничего иного не было. Он просто сделал естественное движение рукой в свою защиту», — цитирует Тите UOL.
Тите также заявил, что защитник сборной Чили Гари Медель оскорбил мать Неймара. «Никто не заслуживает подобного. Ни мать Меделя, ни моя мать», — отметил тренер.