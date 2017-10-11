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Наставник сборной Бразилии Тите: Медель оскорбил мать Неймара

11 октября 2017, среда. 07:32 Футбол

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал жёлтую карточку нападающего Неймара в матче отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Чили (3:0). В одном из эпизодов игры Неймар в борьбе с полузащитником чилийцев Чарлесом Арангисом оттолкнул его, задев лицо. В результате игроку «ПСЖ» была показана жёлтая карточка.

«Я хочу снова видеть, почему Неймару была показана жёлтая карточка. Журналисты видели, как это произошло? Я сам считаю, что Неймар просто защищал себя в том эпизоде, ничего иного не было. Он просто сделал естественное движение рукой в свою защиту», — цитирует Тите UOL.

Тите также заявил, что защитник сборной Чили Гари Медель оскорбил мать Неймара. «Никто не заслуживает подобного. Ни мать Меделя, ни моя мать», — отметил тренер.

Неймар: очень рад, что мой друг Месси сыграет на чемпионате мира
Источник: UOL Сообщить об ошибке
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Сборная Бразилии — Футбол Сборная Чили — Футбол Гари Медель Неймар Тите ЧМ-2018
Новости. Футбол
11 октября 2017, среда
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