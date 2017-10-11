Ди Мария: малыш Месси был великолепен

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария восторженно отозвался о нападающем Лионеле Месси после выездного матча отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Эквадора. Игрок «Барселоны» забил три гола, способствовав победе аргентинцев со счётом 3:1. В результате «альбиселесте заняли 3-е место в турнирной таблице и примут участие в мундиале.
«Малыш Месси был великолепен. Точно так же, как и в предыдущих матчах. Но раньше нам не везло с голами, а сегодня мяч влетал в ворота соперника. Дай бог, чтобы мы продолжили в том же духе. А Месси превосходит всех, он добился того, чтобы сборная Аргентины участвовала в мундиале. Но мы должны помогать Лео, чтобы он играл так, как может. В этой игре мы сделали это, и он чувствовал себя комфортно», — цитирует Ди Марию Ole.