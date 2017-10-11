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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Ди Мария: малыш Месси был великолепен

11 октября 2017, среда. 07:42 Футбол

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария восторженно отозвался о нападающем Лионеле Месси после выездного матча отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Эквадора. Игрок «Барселоны» забил три гола, способствовав победе аргентинцев со счётом 3:1. В результате «альбиселесте заняли 3-е место в турнирной таблице и примут участие в мундиале.

«Малыш Месси был великолепен. Точно так же, как и в предыдущих матчах. Но раньше нам не везло с голами, а сегодня мяч влетал в ворота соперника. Дай бог, чтобы мы продолжили в том же духе. А Месси превосходит всех, он добился того, чтобы сборная Аргентины участвовала в мундиале. Но мы должны помогать Лео, чтобы он играл так, как может. В этой игре мы сделали это, и он чувствовал себя комфортно», — цитирует Ди Марию Ole.

Сампаоли: перед игрой мы сказали себе, что Месси должен сыграть на ЧМ-2018
Источник: Ole Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Анхель Ди Мария Лионель Месси
Новости. Чемпионат мира 2018
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