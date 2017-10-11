Икарди не сомневается, что лучшим игроком мира является Месси

Нападающий сборной Аргентины Мауро Икарди не сомневается в том, кто является лучшим футболистом мира. Икарди назвал своего партнёра по национальной команде Лионеля Месси. Форвард «Барселоны» в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира со сборной Эквадора забил три гола, способствовав победе аргентинцев со счётом 3:1. В результате «альбиселесте заняли 3-е место в турнирной таблице и примут участие в мундиале. Сам Икарди выставил фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм», на которой он позирует вместе с Месси.
«С лучшим, несомненно, футболистом мира», — написал Икарди.
Фото можно посмотреть в аккаунте Икарди в «Инстаграме».
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