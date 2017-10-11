Паредес: нет слов, чтобы описать, что чувствуют аргентинцы после выхода на ЧМ

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал победу над Эквадором в гостевом матче заключительного тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018 со счётом 3:1. Паредес вышел на замену на 84-й минуте. Аргентинцы завоевали путёвку в Россию.
«Нет слов, чтобы описать, что мы сейчас чувствуем. Благодарю Бога за то, что позволил мне быть частью всего этого. Вперёд, Аргентина!» — написал Паредес на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Паредеса в «Инстаграме».
Победа над Эквадором позволила Аргентине набрать 28 очков и напрямую выйти на чемпионат мира с третьего места отборочной группы.
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