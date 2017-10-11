Рамос: Кавани и Неймар? В «Реале» пенальти бьёт Роналду, у нас всё предусмотрено

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал недавний конфликт между нападающими «ПСЖ» Неймаром и Эдинсоном Кавани. Разногласие между бразильцем и уругвайцем имело место вследствие спора о том, кто должен бить пенальти в парижской команде.
«В «Реале» такого случая не будет, поскольку всё предусмотрено до матча. У нас всё предусмотрено, организовано и скоординировано. Пенальти у нас бьёт Роналду, а если его нет на поле, то к «точке» подхожу я. У нас даже есть третий человек для пробития пенальти, назначаемый перед каждой игрой. Это лучший способ избежать проблем, особенно в контексте мнения болельщиков. Ведь мы знаем, что находимся в центре внимания и люди обсуждают все детали. Кавани и Неймар – великие футболисты, я уверен, что они придут к общему знаменателю», — цитирует Рамоса Marca.