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Рамос: Кавани и Неймар? В «Реале» пенальти бьёт Роналду, у нас всё предусмотрено

11 октября 2017, среда. 08:41 Футбол

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал недавний конфликт между нападающими «ПСЖ» Неймаром и Эдинсоном Кавани. Разногласие между бразильцем и уругвайцем имело место вследствие спора о том, кто должен бить пенальти в парижской команде.

«В «Реале» такого случая не будет, поскольку всё предусмотрено до матча. У нас всё предусмотрено, организовано и скоординировано. Пенальти у нас бьёт Роналду, а если его нет на поле, то к «точке» подхожу я. У нас даже есть третий человек для пробития пенальти, назначаемый перед каждой игрой. Это лучший способ избежать проблем, особенно в контексте мнения болельщиков. Ведь мы знаем, что находимся в центре внимания и люди обсуждают все детали. Кавани и Неймар – великие футболисты, я уверен, что они придут к общему знаменателю», — цитирует Рамоса Marca.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Неймар Серхио Рамос Эдинсон Кавани
Новости. Футбол
11 октября 2017, среда
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