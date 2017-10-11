Ридле: абсолютно не понравилось, как состоялся переход Дембеле в «Барселону»

Бывший нападающий сборной Германии Карл-Хайнц Ридле прокомментировал переход французского нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» перед стартом текущего сезона. Переход вызвал большой резонанс: 20-летний футболист страстно желал перейти в стан сине-гранатовых и ради этого даже не являлся на тренировки немецкой команды. В результате переход Дембеле в каталонский клуб состоялся за € 105 млн.
«Мне абсолютно не понравилось, как состоялся переход Дембеле в «Барселону». Способ, которым это было сделано, напоминал шутку. Когда Дембеле приобрела «Боруссия», это произвело большой эффект. Все и сам клуб осознавали, что его будет сложно удержать надолго. Дембеле было 17, 18 или 19 лет. И его мечтой было выступление за «Барселону», — цитирует Ридле испанское интернет-издание Sport.