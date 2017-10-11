Бернарду Силва: теперь Португалия постарается выиграть чемпионат мира

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал победу над Швейцарией (2:0) и выход в финальную стадию чемпионата мира. Благодаря этому успеху португальцы набрали 27 очков и обошли команду Швейцарии в турнирной таблице по дополнительным показателям.
«Фернанду Сантуш вселяет в игроков огромную уверенность, он всегда на нашей стороне. Мы всегда стараемся побеждать, как это было на Евро-2016. Теперь постараемся выиграть и чемпионат мира», — приводит слова Силы FourFourTwo.
Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы.
Сборная Португалии пробилась на ЧМ-2018, обыграв швейцарцев