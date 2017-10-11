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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Суарес: было бы трудно видеть Месси вне чемпионата мира

11 октября 2017, среда. 09:09 Футбол

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес признался, что ему было бы нелегко видеть чемпионат мира без участия нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси. Перед последним туром отборочного турнира мундиаля аргентинцы были в весьма непростой ситуации, и в выездном матче со сборной Эквадора им нужна была только победа. Она была добыта, главным образом усилиями Месси, оформившего хет-трик и способствовавшего победе «альбиселесте» со счётом 3:1. В результате команда заняла третье место в турнирной таблице и завоевала путёвку на ЧМ-2018.

«Мы с Месси дружим, и было бы трудно видеть его вне чемпионата мира. Выступление сборной Аргентины является доказательством того, насколько труден отборочный цикл. Ведь Аргентина была на грани того, чтобы остаться за бортом мундиаля», — цитирует Суареса испанское интернет-издание Sport.

Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Уругвая - Футбол Лионель Месси Луис Суарес ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
11 октября 2017, среда
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