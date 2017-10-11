Стали известны сборные, которые будут посеяны в стыковых матчах ЧМ-2018

Стали известны сборные, которые будут посеяны в стыковых матчах европейского отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. В их число вошли команды Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании. Таким образом, в числе несеяных окажутся команды Швеции, Северной Ирландии, Ирландии и Греции.
Жеребьёвка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября. В результате жеребьёвки будут составлены четыре пары. Команды сыграют друг с другом дома и в гостях. Порядок матчей также определит жеребьёвка.
Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября. Победители четырёх пар сыграют в финальной стадии чемпионата мира.
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018