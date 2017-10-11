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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Определился состав первой корзины при жеребьёвке финального турнира ЧМ-2018

11 октября 2017, среда. 09:21 Футбол

Определился состав первой корзины при жеребьёвке финального турнира чемпионата мира 2018 года. Помимо России, которая попала в первую корзину на правах хозяев мирового первенства, туда вошли Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция и действующий чемпион мира Германия.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2018 года состоится 1 декабря в Кремле. Команды будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой.

Финальная часть чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Все итоги отбора ЧМ-2018: команды, игроки, тренеры
Кто забил больше всех, какая сборная пропустила 52 мяча в 8 играх и другие интересные цифры – в нашем гиде по мировому отбору на ЧМ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Чемпионат мира 2018
11 октября 2017, среда
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