Определился состав первой корзины при жеребьёвке финального турнира ЧМ-2018

Определился состав первой корзины при жеребьёвке финального турнира чемпионата мира 2018 года. Помимо России, которая попала в первую корзину на правах хозяев мирового первенства, туда вошли Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция и действующий чемпион мира Германия.
Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2018 года состоится 1 декабря в Кремле. Команды будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой.
Финальная часть чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Все итоги отбора ЧМ-2018: команды, игроки, тренеры
Кто забил больше всех, какая сборная пропустила 52 мяча в 8 играх и другие интересные цифры – в нашем гиде по мировому отбору на ЧМ.