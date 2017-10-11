Полузащитник сборной Аргентины Ригони: горд быть частью этой команды!

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмилиано Ригони поделился эмоциями от выхода своей национальной команды в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. В последней игре аргентинцы на выезде обыграли Эквадор (3:1) и заняли третье место в южноамериканском отборочном турнире. Ригони попал в заявку на матч с эквадорцами, однако на поле не вышел.
«Горд быть частью этой команды! Вперёд, Аргентина!» — написал Ригони в «Инстаграме»
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