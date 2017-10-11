Тите: Бразилия — один из главных фаворитов ЧМ-2018 в России

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает свою команду одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира в России. Обоснованием этих слов для Тите служит уровень игры пентакампеонов.
«Сборная Бразилия — один из фаворитов чемпионата мира благодаря своей игре и результатам в отборочном турнире мундиаля. Да, мы – одни из главных претендентов. Я не знаю, выиграет ли Бразилия мундиаль, но уровень игры нашей команды наполняет меня гордостью. Нам удалось сочетать зрелищную игру с конкурентоспособностью. Так что нельзя сказать, что, играя красиво, невозможно выиграть чемпионат мира», — цитирует Тите испанское интернет-издание Sport.
Кроме того, Тите отметил игру национальных команд Франции и Германии.
По итогам отборочного турнира бразильцы заняли 1-е место в турнирной таблице, завоевав 41 очко. Занявшую 2-е место сборную Уругвая команда Тите опередила на 10 очков.