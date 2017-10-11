Неймар исполнил мечту маленькой девочки-инвалида и встретился с ней

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар исполнил мечту 8-летней Анны-Клары, которая страдает от синдрома Хатчинсона-Гилфорда (один из редчайших генетических дефектов), заболевание, которое поражает 1 из 18 миллионов человек по всему миру. Девочка записала видеосообщение, в котором попросила о встрече с Неймаром и бразилец навестил её. Встреча состоялась в преддверии матча квалификации ЧМ-2018 Бразилия — Чили (3:0).
«Мечтай как можно больше. Никогда не сдавайся», — написал Неймар.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Инстаграме» Неймара.