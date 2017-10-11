Защитник «Амкара» Занев получил травму в сборной Болгарии

Защитник «Амкара» Петар Занев угодил в лазарет. 31-летний футболист получил травму в расположении сборной Болгарии, которая накануне в квалификации ЧМ-2018 сыграла вничью с Люксембургом (1:1). Занев появился на поле в стартовом составе, но из-за повреждения был заменён уже на 14-й минуте.
«Мы пропустили быстрый гол, после чего создали 4-5 моментов, но реализовали только один. К сожалению, чувствую себя не очень хорошо. У меня проблемы с бедром. Возвращаюсь в Россию, где пройду медицинское обследование, после чего станет ясно, сколько времени нужно на восстановление. Надеюсь, разрыва нет», — цитирует Занева Sportal.
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