В Панаме объявлен выходной в связи с выходом национальной команды на ЧМ-2018

Президент Панамы Хуан-Карлос Варела принял решение объявить сегодня в стране праздник и выходной день в связи с выходом национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает RMC. Панамская команда впервые в своей истории сыграет в финальной части мирового первенства.
Сборная Панамы в последнем туре североамериканской квалификации ЧМ-2018 на своё поле обыграла команду Коста-Рики (2:1) и с учётом поражения сборной США от команды Тринидада и Тобаго (1:2) заняла третье место в группе, дающее путёвку на чемпионат мира.
Сборная США не сыграет на чемпионате мира в России