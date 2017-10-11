Спортивный директор «Боруссии» — о травме Пищека: мне всё это осточертело

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк поделился мнением о травме защитника команды Лукаша Пищека. Футболист сборной Польши получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Черногории, выигранном поляками со счётом 4:2. У игрока диагностирована травма коллатеральной связки правого колена, в результате чего он выбыл из строя на несколько недель.
«Трава Пищека нервирует меня. А если точнее, всё это мне осточертело. Футболист получает травму в матче за национальную сборную, а нести расходы должен клуб», — приводит слова Цорка Bild.
Пищек продлил контракт с дортмундской «Боруссией» до 2019 года