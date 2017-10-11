Лебедев: в США могут сказать, что не вышли на ЧМ-2018 из-за российских хакеров

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал невыход сборной США на чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России.
«В мире принято считать, что спорт вне политики, хотя мы каждый день убеждаемся в обратном. Непопадание любой сборной на чемпионат мира – это нехорошо, потому что на чемпионате мира хотелось бы видеть сильнейшие команды со всех континентов. Для любого спортсмена и любой команды непопадание на такое крупное мероприятие – неприятный момент.
Если же всё-таки разбираться в политических вопросах, то, как я написал в «Твиттере», США последние полтора года во всём, что происходит в их стране, винят Россию. Думаю, сейчас разродится какой-нибудь сенатор Маккейн или ему подобные с заявлением, что в непопадании сборной США на чемпионат мира тоже виновата Россия. Или мы подкупили игроков США, или соперника, или наши хакеры влезли в табло на стадионе и подкрутили результат игры. Во всём можно дойти до абсурда, и я уверен, что сенатор Маккейн выступит с заявлением, что из-за нас США на турнир и не едут.
Эти заявления будут всё равно, вне зависимости от того, приедут американцы или нет. Конечно, их могло бы быть больше. Докапывались бы, что не в той гостинице поселили, на улице много пробок, неудачно пошёл дождь, плохой самолёт… Можно было бы найти много причин, чтобы обвинить нашу страну в якобы неготовности к чемпионату мира. Но то, что они не приедут, всё равно даст им повод критиковать нас в ходе турнира. Украина тоже не едет, но Порошенко будет до последнего призывать к бойкоту. Ну сиди и бойкотируй вместе с Маккейном», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.