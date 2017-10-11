Начала работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России болельщикам будет предоставлено право бесплатного проезда на дополнительных поездах между городами-организаторами. А в дни матчей некоторые маршруты городского общественного транспорта в городах-организаторах станут «маршрутами соревнований», проезд в которых для болельщиков также будет бесплатным.
В ближайшее время также заработает телефонная линия поддержки, где болельщики ЧМ-2018 смогут уточнить подробности о бесплатном передвижении между городами.
Для обеспечения болельщиков полной и достоверной информацией о доступном транспортном обеспечении между городами-организаторами и внутри них АНО «Транспортная дирекция-2018» разрабатывает «Транспортный гид болельщика», который будет реализован в виде интернет-сайта и мобильного приложения.
Для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Именно эти документы дают право на бесплатное передвижение между городами — участниками ЧМ-2018 и внутри них.
Финальная часть чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.