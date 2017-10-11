Нападающий «Краснодара» Иван через 10 дней приступит к тренировкам

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван, который в текущем сезоне отыграл за «горожан» всего 6 минут в российской Премьер-Лиге, рассказал, когда вернётся на поле. Румынский футболист из-за проблем с пахом был прооперирован в Германии и пропустил практически месяц. Последний раз 20-летний игрок попадал в заявку 16 сентября, в матче 10-го тура РФПЛ с «Анжи» (5:1).
«В течение 10 дней вернусь к тренировкам, пока восстанавливаюсь», — цитирует Ивана Gazeta Sporturilor.
Андрей Иван перешёл в «Краснодар» минувшим летом из румынского клуба «Университатя».
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