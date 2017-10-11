Лидер рок-группы U2 на концерте в Аргентине назвал Месси богом

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был упомянут во время концерта ирландской рок-группы U2 на концерте в Ла-Плате (Аргентина). Ранее стало известно, что концерт был перенесён на час позже из-за встречи аргентинской команды в отборочном раунде ЧМ-2018 с командой Эквадора.
В начале концерта, после того как прозвучали первые песни, Боно, лидер и певец группы U2, обратился к 42-тысячной аудитории со словами о Месси, который оформил хет-трик в матче (3:1) и вывел свою команду на чемпионат мира — 2018.
«Лионель Месси, спасибо, бог существует», — приводит слова Боно Sport.es.
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