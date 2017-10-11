Зинченко: Шевченко сказал, что у сборной Украины есть будущее

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выступление национальной команды в квалификации ЧМ-2018. Подопечные Андрея Шевченко заняли в группе I третье место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
«В понедельник был своего рода финал для нас (Украина уступила Хорватии 0:2 и не попала на ЧМ-2018). Класс хорватов сказался, они имеют в своём составе высококлассных футболистов, которые могут решить исход эпизода. Два гола «клетчатых» организовали два топ-игрока – Модрич и Ракитич.
У всех было подавленное состояние, все повесили головы. Но Андрей Николаевич всех взбодрил, сказал, что у нашей команды есть будущее и мы будем двигаться дальше. Думаю, всё будет хорошо у нас», — цитирует Зинченко Footboom.
Зинченко исполнил перед игроками и тренерами сборной Украины песню «Рукалицо»