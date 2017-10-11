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ФИФА временно приостановила членство Федерации футбола Пакистана

11 октября 2017, среда. 11:13 Футбол

Международная федерация футбола приняла решение временно приостановить членство Федерации футбола Пакистана. Как сообщает официальный сайт ФИФА, причиной стало вмешательство в дела федерации со стороны третьих лиц. Таким образом, все национальные сборные и клубы утратили право принимать участие во всех международных турнирах.

Решение принято из-за того, что офисы и счета Федерации футбола Пакистана по-прежнему остаются под контролем назначенного судом администратора. Это является нарушением обязательств по управлению делами организации без влияния третьей стороны.

Членство Федерации футбола Пакистана в ФИФА будет восстановлено после того, как офисы и доступ к счетам организации будут контролироваться исключительно представителями федерации.

Команды Роналдиньо и Гиггза сыграли в Пакистане с целью популяризации футбола
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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11 октября 2017, среда
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