Промес — Роббену: спасибо за всё, маэстро!

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес поблагодарил полузащитника Арьена Роббена за его выступления за национальную команду. Роббен объявил о решении завершить карьеру в сборной Нидерландов после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Швеции (2:0).
«Спасибо за всё, маэстро!» — написал Промес в «Инстаграме».
Роббен дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. В составе национальной команды вингер провёл 96 матчей и забил 37 голов. Роббен делит четвёртое место с Деннисом Бергкампом в списке лучших бомбардиров в истории сборной Нидерландов.
Футболист становился бронзовым призёром чемпионата Европы—2004 и чемпионата мира—2014, а также серебряным призёром чемпионата мира—2010.
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