Защитник «Амкара» Зайцев: был интерес от «Ахмата», ходили слухи про «Локомотив»

Защитник «Амкара» Николай Зайцев рассказал, что к нему проявляли интерес некоторые клубы Премьер-Лиги, однако в итоге он летом принял решение продлить с пермской командой соглашение на три года.
«Были какие-то варианты, как у любого спортсмена. Они всплывают, потом тонут. Был интерес со стороны «Ахмата», слухи про «Локомотив» ходили. Но, как видите, я продлил контракт с «Амкаром». Из-за рубежа никаких предложений не было. Желание перейти в другой клуб есть, но если это будет топ-клуб, который даёт возможность выступать в сборной. А пока моя цель – выходить в основном составе «Амкара». Перед нами стоит задача набирать очки и не падать вниз.
Вчера от одного из наших тренеров слышал, что я был пять игр «врио». Временно исполняющий обязанности игрока в опоре. Была чехарда непонятная, отыграть пять игр в опоре, Гаджиеву надо было, чтобы я боролся. Пришёл Дима Белоруков, опытный футболист. Мы с ним встречались всё это время. В спортивном плане он мне конкурент, но не в раздевалке и быту. Даже скорее я конкурент сам себе и должен побеждать сам себя.
Когда был неудачный старт, было сложно играть дома. Досадно было уходить с поля и проигрывать именно в Перми. Сейчас ситуация нормальная, настроение хорошее и у нас, и, думаю, у болельщиков. Если стану чемпионом России в составе «Амкара», то закончу с футболом. А потом приду на эфир и скажу, что не сдержал обещания, потому что ну как можно заканчивать с футболом, если ты чемпион России!
Продлил на три года контракт. Это значит, что я осел здесь, привык. Говорил, что тяжеловато, потому что был период вливания в команду. Пермь для меня — специфичный город, я ведь южный парень. Но привык. Город стал родным, тут появилась семья. Не исключаю, что останусь тут жить", — сказал Зайцев в эфире «Авторадио-Пермь».