Президент Федерации футбола Франции: не спешим продлевать контракт с Дешамом

Руководство Федерации футбола Франции не спешит продлевать контракт с главным тренером Дидье Дешамом, чей договор истекает 30 июня 2018 года. Об этом рассказал президент федерации Ноэль Ле Гре. Под руководством 48-летнего Дешама французы пробились на ЧМ-2018 в России.
«Сначала нужно поговорить с Дешамом. Мы только вышли на чемпионат мира, ещё есть время. Посмотрим, что сам Дешам думает о своём будущем. У нас хорошие, крепкие отношения, чтобы сесть и спокойно всё решить. Мы не спешим. Да, я хотел продлить с ним контракт до чемпионата мира. Мы увидимся в среду и поговорим. Всему своё время. С щелчком пальца это не происходит», — цитирует Ле Гре L’Equipe.
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