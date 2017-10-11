Жена Браво: большинство рвали задницы, а другие не тренировались из-за похмелья

Карла Прадо, супруга вратаря сборной Чили Клаудио Браво, высказалась после того, как чилийская команда потерпела выездное поражение от сборной Бразилии (0:3) в отборочном раунде чемпионата мира—2018. Эта неудача оставила сборную Чили за бортом финальной стадии мирового первенства.
«Спасибо за прекрасные моменты, моя сборная. Спасибо моему Капитану Америка. Это было действительно красиво. Но когда надеваете футболку сборной, вы должны быть профессионалами. Знаю, что большинство рвали свои задницы ради побед, пока другие ходили по тусовкам и не тренировались из-за похмелья», — написала Прадо в «Инстаграме».
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