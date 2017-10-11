Мексиканец Очоа забил автогол после того, как мяч попал ему в голову

Вратарь сборной Мексики и бельгийского «Стандарда» Гильермо Очоа стал автором курьёзного автогола. Произошло это в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года с Гондурасом (2:3), который состоялся накануне.
При счёте 2:1 в пользу мексиканцев мяч после удара игрока соперников на 54-й минуте угодил в перекладину, отскочил в голову Очоа и влетел в сетку ворот. Через шесть минут Гондурас усилиями Ромеля Киото вышел вперёд (3:2) и удержал победу.
Видео автогола можно посмотреть в «Твиттере».
Перед матчем Мексика — Тринидад и Тобаго чествовали собаку Фриду