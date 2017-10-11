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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Мексиканец Очоа забил автогол после того, как мяч попал ему в голову

11 октября 2017, среда. 12:20 Футбол

Вратарь сборной Мексики и бельгийского «Стандарда» Гильермо Очоа стал автором курьёзного автогола. Произошло это в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года с Гондурасом (2:3), который состоялся накануне.

При счёте 2:1 в пользу мексиканцев мяч после удара игрока соперников на 54-й минуте угодил в перекладину, отскочил в голову Очоа и влетел в сетку ворот. Через шесть минут Гондурас усилиями Ромеля Киото вышел вперёд (3:2) и удержал победу.

Видео автогола можно посмотреть в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Гондураса - Футбол Сборная Мексики — Футбол Стандард Гильермо Очоа
Новости. Чемпионат мира 2018
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