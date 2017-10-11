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Хохлов: только вместе сможем исправить ситуацию в «Динамо»

11 октября 2017, среда. 12:45 Футбол

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о своём назначении, а также о том, как исправить ситуацию, в которой оказались бело-голубые.

«Это вызов, мы его приняли, будем двигаться. Парням сказал, что только вместе можем исправить ситуацию, а не по отдельности, к чему и будем стремиться. Сейчас больше знакомимся с командой, способностями игроков. Какие-то вещи будут меняться, требования вводиться, но ничего резко менять не будем.

Любому тренеру хотелось бы больше времени, но его нет. Такова реальность, жаловаться никто не собирается. Сборники прилетят, успеем пообщаться, объясним игровые принципы, которые хотим видеть на поле, и будем дальше работать.

Нам хочется увидеть заполненные трибуны. Команда нуждается в поддержке. Была же кричалка: «В горе и радости». Хочется, чтобы она и в жизни существовала», — сказал Хохлов в беседе с пресс-службой клуба.

Ближайший матч в РФПЛ «Динамо» проведёт 14 октября против «СКА-Хабаровск». Начало – в 14:00 мск. Таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Хохлов: исходя из результатов, был готов возглавить «Динамо»
Новый тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов — о том, как будет поднимать команду со дна.
Источник: Официальный канал ФК "Динамо" в YouTube Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва Дмитрий Хохлов Болельщики — Футбол
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