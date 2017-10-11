РФС и Федерация футбола Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

Во вторник, 10 октября, в преддверии товарищеского матча между сборными России и Ирана в Казани состоялось подписание меморандума о сотрудничестве РФС и Федерации футбола Республики Иран. Со стороны РФС участие в мероприятии принял генеральный директор организации Александр Алаев, со стороны Федерации футбола Ирана – генеральный секретарь Мохаммад Реза Сакет.
«Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран», — говорится на официальном сайте РФС.
Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, судейства и других направлений.