В Бельгии ждут победы от сборной на чемпионате мира 2018 года

От сборной Бельгии ждут победы на чемпионате мира 2018 года, который летом пройдёт в России. Об этом в эфире Radio Kiss Kiss рассказал технический директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Крис ван Пуйвельд.
«Бельгия хочет выиграть чемпионат мира. У нас хорошая команда, у которой есть возможность завоевать трофей, пройти как можно дальше. Но есть и другие хорошие сборные.
Что касается будущего Найнгголана в сборной, двери для него открыты, но я не могу предсказать будущее», — рассказал ван Пуйвельд.
Финальная часть чемпионата мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Бельгия повторила рекорд Германии по голам в одном европейском отборе