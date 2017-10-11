«Краснодар» объявил, что все билеты на матч с ЦСКА проданы

«Краснодар» сообщил, что все билеты на домашний матч 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с московским ЦСКА уже проданы. Встреча состоится 14 октября, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Футбольный клуб «Краснодар» благодарит болельщиков за активность! Ждём вас на всех домашних матчах «быков»!» — говорится на официальном сайте краснодарской команды.
После 12 туров подопечные Игоря Шалимова занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, «армейцы» располагаются на четвёртой позиции.
Нападающий «Краснодара» Иван через 10 дней приступит к тренировкам