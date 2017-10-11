Линекер: если Месси не лучший на все времена, то я чёртова курица

Бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны», а ныне телеведущий Гари Линекер эмоционально отреагировал на выход сборной Аргентины на чемпионат мира 2018 года. Линекер на своей странице в «Твиттере» похвалил нападающего Лионеля Месси, который в матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором оформил хет-трик, а аргентинцы добились победы (3:1).
«Там, где есть Месси, есть надежда. Он просто вышел и оформил хет-трик. Если он не лучший на все времена, то я чертова курица», — написал Линекер.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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