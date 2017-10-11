Алькантара приступил к тренировкам в общей группе «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара приступил к тренировкам в общей группе. Об этом говорится на официальной странице мюнхенского клуба в «Твиттере». Испанец был вынужден пропустить некоторое время из-за растяжения связок лодыжки.
Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Германии с «Фрайбургом», который состоится 14 октября.
В пресс-службе клуба сообщили, что сегодня к команде присоединятся Корентин Толиссо, Кингсли Коман и Арьен Роббен. Все трое находились в расположении своих сборных.
Полузащитник «Баварии» Алькантара поможет команде в игре с «Фрайбургом»