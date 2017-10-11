Нападающий Уолтерс не поможет сборной Ирландии в стыковых матчах ЧМ-2018

Нападающий «Бёрнли» и сборной Ирландии Джонатан Уолтерс получил повреждение и выбыл примерно до Рождества. Об этом сообщил Sky Sports. Таким образом, 34-летний футболист не сможет помочь своей национальной команде в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира—2018.
Ирландская команда заняла в своей отборочной группе второе место и теперь ожидает жеребьёвки стыковых встреч. Соперником ирландцев станет одна из четырёх команд: Швейцария, Италия, Хорватия или Дания.
Уолтерс в отборочном цикле ЧМ-2018 провёл все восемь матчей, забил один гол и сделал одну передачу.
33-летний Уолтерс, проведший семь сезонов в «Сток Сити», перешёл в «Бёрнли»