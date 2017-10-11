Ляказетт: хотелось играть в воротах, но мама настояла, чтобы я стал нападающим

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал, что в детстве любил играть в воротах, но мама считала, что это опасно, и настояла, чтобы сын играл в атаке.
«Мне хотелось играть в воротах, но моя мама считала, что это слишком опасно. Она сказала: «Либо я играю в нападении, или вообще не играю»», — сказал Ляказетт в беседе с пресс-службой клуба.
В «Арсенале» сопроводили слова Ляказетта комментарием: «Хорошо, что послушал». В текущем сезоне английской Премьер-лиги Александр Ляказетт в 7 матчах забил 4 гола.
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