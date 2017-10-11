Ниасс: в «Эвертоне» было не трудно адаптироваться, труднее в России и Турции

Нападающий «Эвертона» Бай Умар Ниасс, ранее выступавший за московский «Локомотив», рассказал, как проходила его адаптация в стане английского клуба. Сенегальский футболист переехал в Англию прошлой зимой.
«Адаптироваться в „Эвертоне“ было не самой трудной задачей, гораздо труднее было, когда я уезжал в Россию и Турцию. Помню, что Аарон Леннон сказал мне в первый день: „Если тебе что-то нужно, позвони“. В „Эвертоне“ люди, которые готовы помочь тебе в любое время. В будущем ты всегда знаешь, что если что-то случится, то тебе готовы помочь в любое время», – цитирует Ниасс Sky Sports.
Экс-форвард «Локомотива» Ниасс получит шанс закрепиться в составе «Эвертона»