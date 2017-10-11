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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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СМИ: сборные Перу и Колумбии договорились об устраивающей ничьей по ходу матча

11 октября 2017, среда. 15:48 Футбол

Cборные Перу и Колумбии договорились об устраивающей ничьей по ходу матча квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, пишет Semana.com. Данный результат гарантировал колумбийцам прямую путёвку на ЧМ-2018, а перуанцы отправлялись в стыки. Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман по ходу матча передал Радамелю Фалькао, как развиваются события в параллельных играх, где Бразилия обыгрывала Чили (3:0), а Венесуэла забила Парагваю (1:0).

После этого Фалькао подошёл к игрокам перуанской сборной и, закрывая рот рукой, предложил не бежать вперёд за победой, а спокойно доиграть матч. В итоге капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро призвал своих партнёров по национальной команде успокоиться, а матч так и завершился вничью (1:1).

По итогам квалификационного раунда сборная Колумбии, набрав 27 очков, заняла 4-е место. Перу (26 очков) расположилась на 5-й строчке. Итоговую таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице Танкреди Палмери в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Колумбии — Футбол Сборная Перу - Футбол Радамель Фалькао Хосе Паоло Герреро
Новости. Чемпионат мира 2018
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