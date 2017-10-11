Черчесов: в этот раз с листа сборная России сыграла продуктивнее и правильнее

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, насколько он доволен прошедшим сбором национальной команды, а также прокомментировал возможное проведение товарищеского матча со сборной Аргентины.
«Нет слова «доволен» или «недоволен», просто сравниваем сегодняшний сбор с прошедшим. По-другому чувствуют себя футболисты. В этот раз с листа сыграли продуктивнее и правильнее. Футболисты приходят в сборную, переключаются. Стараемся не повторять ошибок. В плане готовности у нас всё хорошо, психологические требования другие. Требования уровня сборной, срочный процесс, обстановка не такая, как в клубе. Два дня или несколько недель между матчами. На Кубке конфедераций становились лучше с каждым матчем и кондиции улучшались, мировоззрение единое формировалось.
Что касается матча в ноябре с Аргентиной, то сейчас обсуждаем такую возможность с Александром Алаевым. Переговоры ведутся, мы заинтересованы в том, чтобы Аргентина приехала к нам. Не участвую в переговорах, моя задача — наблюдать. Есть план А, В или С. Мы ждали последнюю игру, договорённости были. У нас будет два матча с топовыми сборными, сейчас ждём, когда они дадут добро", — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».