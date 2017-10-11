Черчесов: Дзагоев — виртуальный футболист, его как бы нет, но он всегда есть

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что хочет видеть в национальной команде полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, но футболист часто получает травмы. Также Черчесов поведал о ситуации с Марио Фернандесом и Александром Головиным.
«Алан Дзагоев был вызван, сыграл с травмой против «Манчестер Юнайтед». Мы переговорили. Его как бы нет, но он всегда есть – виртуальный футболист. Мы его не видим. Фернандеса тоже надо посмотреть и довести. Алан играл в другой сборной с дугой философией. Даже Головина ставили, чтобы понимать чем дышит команда», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».