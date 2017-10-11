Черчесов: в игре с Кореей Самедов не доработал, настолько быстро сыграли корейцы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил ошибку полузащитника Александра Самедова во время первого пропущенного гола от команды Южной Кореи (4:2) в товарищеской встрече.
«Акинфеев отбил, Самедов не доработал. Мы пришли к мнению, что он не доработал один метр, но настолько быстро сыграли корейцы. Не буду обижать никакую команду в чемпионате России, Самедов пешком правильно пришёл на свою позицию. Те бы так быстро не сыграли, поэтому уровень игры и адаптации иногда проходит уже во время игры», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».
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