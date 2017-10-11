Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Беляев: после «Локомотива» хотел плюнуть и уехать за границу, но не получилось

11 октября 2017, среда. 16:15 Футбол

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев признался, что после того, как он покинул московский «Локомотив», у него было большое желание попробовать свои силы в зарубежной команде. Футболист принадлежал московской команде с 2009 по 2015 год.

«Сам сталкивался с тем, что в клубе руководитель хочет результата здесь и сейчас. В „Локомотиве“ пригласили Ведрана Чорлуку, а я молодой игрок, 20 лет. Мне кажется любой, даже отдалённый от футбола человек, поймёт, что сложно молодому футболисту конкурировать. Неравные условия конкуренции получаются.

Когда у меня закончился контракт с «Локомотивом», я хотел на всё плюнуть и уехать за границу, не важно, за какие деньги. Лишь бы просто где-то там попробовать свои силы, но не получилось. Паспорт РФ? До свидания", — сказал Беляев в интервью клубному телевидению.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на канале в Youtube «Арсенала».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Локомотив Максим Беляев
Новости. Футбол
11 октября 2017, среда
17:40 Пареха перенесёт операцию и не поможет «Севилье» в матче со «Спартаком»
17:12 «Зенит» может купить у «Интера» Раноккию в январе 2018 года
17:09 Малафеев: сегодня Лунёв борется за право считаться вторым в сборной России
17:04 Посольство РФ в Великобритании пошутило над сборной Англии из-за спецслужб
17:01 Систему видеоповторов впервые задействуют в РФПЛ на матче «Краснодар» — «Ахмат»
16:59 Сборная Испании в ноябре может провести товарищеский матч с Португалией
16:43 Луческу: я виноват в том, что сборная Турции не попала на ЧМ-2018
16:36 «Зенит» — о селфи Ригони с Месси: с небольшой помощью моего друга
16:33 Самедов – о сборной России: спасибо тренеру, команде и всем, кто верит
16:15 Беляев: после «Локомотива» хотел плюнуть и уехать за границу, но не получилось
16:10 Черчесов: в игре с Кореей Самедов не доработал, настолько быстро сыграли корейцы
16:05 Видаль объявил о завершении международной карьеры
16:03 Кузяев не смог начать матч с Ираном с первых минут из-за рецидива травмы
16:03 Черчесов: Дзагоев — виртуальный футболист, его как бы нет, но он всегда есть
16:00 Черчесов: в этот раз с листа сборная России сыграла продуктивнее и правильнее
15:51 Долги перед игроками «Динамо» обещали погасить зимой
15:48 СМИ: сборные Перу и Колумбии договорились об устраивающей ничьей по ходу матча
15:17 Ниасс: в «Эвертоне» было не трудно адаптироваться, труднее в России и Турции
15:05 Марсьяль не планирует покидать «Манчестер Юнайтед»
14:45 Ляказетт: хотелось играть в воротах, но мама настояла, чтобы я стал нападающим
14:30 Нападающий Уолтерс не поможет сборной Ирландии в стыковых матчах ЧМ-2018
14:17 Алькантара приступил к тренировкам в общей группе «Баварии»
14:12 Бернард: не хотел заставлять себя играть в «Шахтёре» под руководством Луческу
13:53 Линекер: если Месси не лучший на все времена, то я чёртова курица
13:38 «Краснодар» объявил, что все билеты на матч с ЦСКА проданы
13:26 Роналду: отличные командные усилия. Россия, мы идём
13:24 Защитник «Амкара» Зайцев: местами играем, как «Челси» и «Манчестер Сити»
13:11 В Бельгии ждут победы от сборной на чемпионате мира 2018 года
13:08 РФС и Федерация футбола Ирана подписали меморандум о сотрудничестве
12:45 Хохлов: только вместе сможем исправить ситуацию в «Динамо»
12:41 «Урал» и ХК «Автомобилист» проведут благотворительный матч на льду в валенках
12:35 Румынский тренер по физподготовке войдёт в штаб Хохлова в «Динамо»
12:22 Роналду стал лидером европейской квалификации к ЧМ-2018 по количеству ударов
12:20 Мексиканец Очоа забил автогол после того, как мяч попал ему в голову
12:13 Жена Браво: большинство рвали задницы, а другие не тренировались из-за похмелья
12:12 Задай вопрос Мануэлу Фернандешу!
12:07 Президент Федерации футбола Франции: не спешим продлевать контракт с Дешамом
11:51 «Барселона» может купить Алли, если не договорится о трансфере Коутиньо
11:50 Защитник «Амкара» Зайцев: был интерес от «Ахмата», ходили слухи про «Локомотив»
11:32 Промес — Роббену: спасибо за всё, маэстро!
11:22 Защитник сборной США: этот автогол будет преследовать меня всю жизнь
11:14 Матюиди сравнил выход в составе сборной Франции на ЧМ-2018 с волшебством
11:13 ФИФА временно приостановила членство Федерации футбола Пакистана
11:05 Зинченко: Шевченко сказал, что у сборной Украины есть будущее
11:03 Лидер рок-группы U2 на концерте в Аргентине назвал Месси богом
Все новости RSS
Партнерский контент