Беляев: после «Локомотива» хотел плюнуть и уехать за границу, но не получилось

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев признался, что после того, как он покинул московский «Локомотив», у него было большое желание попробовать свои силы в зарубежной команде. Футболист принадлежал московской команде с 2009 по 2015 год.
«Сам сталкивался с тем, что в клубе руководитель хочет результата здесь и сейчас. В „Локомотиве“ пригласили Ведрана Чорлуку, а я молодой игрок, 20 лет. Мне кажется любой, даже отдалённый от футбола человек, поймёт, что сложно молодому футболисту конкурировать. Неравные условия конкуренции получаются.
Когда у меня закончился контракт с «Локомотивом», я хотел на всё плюнуть и уехать за границу, не важно, за какие деньги. Лишь бы просто где-то там попробовать свои силы, но не получилось. Паспорт РФ? До свидания", — сказал Беляев в интервью клубному телевидению.
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