Посольство РФ в Великобритании пошутило над сборной Англии из-за спецслужб

Посольство России в Великобритании пошутило над сборной Англии, которая опасается, что во время чемпионата мира—2018 в России за ними будут шпионить. Британское издание Daily Star опубликовало статью, в которой сообщает, что на мировое первенство отправится команда наблюдателей, на что в посольстве отреагировали шуткой, оставив сообщение на официальной странице в «Твиттере».
«Футбольная команда будет лучшим вариантом», — говорится в сообщении.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице посольства в «Твиттере».
Источник: сборная Англии опасается шпионажа во время ЧМ-2018