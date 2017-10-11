Малафеев: сегодня Лунёв борется за право считаться вторым в сборной России

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о ротации вратарей Станиславом Черчесовым в национальной команде, высказав мнение, что на данный момент тренерский штаб планирует делать ставку на Игоря Акинфеева.
«На данном этапе подготовки к чемпионату мира имеющаяся тройка — Акинфеев, Лунёв и Габулов — будет рассматриваться как приоритетная. Очевидно, что ставка делается на Игоря, помимо него сборной нужен молодой вратарь, способный заметно прибавить, и надёжный тыл в лице опытного голкипера, который в случае красной карточки или травмы отправится в ворота. Габулов — идеальная кандидатура на эту роль, он доказывал это неоднократно, да и матчей за сборную в его карьере достаточно.
Габулов — понятный для Станислава Черчесова игрок, да и к тому же у Игоря с ним сформировались партнёрские отношения ещё со времён выступления в ЦСКА. Плюс на опытного Габулова всегда можно рассчитывать в форс-мажорных обстоятельствах. Как говорится, бросить его в самое пекло. То, что сейчас играл Андрей, а не Владимир, скорее соблюдение баланса — возможности Габулова главному тренеру известны. По практике могу сказать: когда в команду врывается третий голкипер, ему ещё предстоит проделать долгий путь, чтобы закрепить за собой второй номер.
Моё личное мнение — сегодня Лунёв борется за право считаться вторым и пока замыкает тройку. Другое дело, что до старта ЧМ многое может поменяться. Если у Габулова возникнут проблемы в «Арсенале», а Лунёв продолжит уверенно играть за «Зенит», расклады изменятся в его сторону", — цитирует Малафеева RT на русском.