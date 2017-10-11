Сборная Германии проведёт товарищеский матч с Францией в Кёльне

Федерация футбола Франции объявила, что национальная команда в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в следующем месяце проведёт выездной товарищеский матч со сборной Германии, сообщает пресс-служба организации. Встреча пройдёт в Кёльне 14 ноября.
Обе национальные команды успешно завершили отборочный турнир ЧМ-2018, завоевав прямые путёвки в финальную часть турнира. Французы заняли первое место в турнирной таблице группы А, опередив команды Швеции, Нидерландов, Болгарии, Люксембурга и Беларуси. Сборная Германии выиграла все матчи в группе С, легко опередив в таблице Северную Ирландию, Чехию, Норвегию, Азербайджан и Сан-Марино.
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