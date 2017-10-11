Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после чемпионата мира в России завершит карьеру в сборной Аргентины.
Аргентинская команда в решающем матче южноамериканского отбора ЧМ-2018 обыграла в гостях сборную Эквадора (3:1) и завоевала прямую путёвку на мундиаль.
«Я постараюсь поехать в Россию, и это будет для меня последнее выступление, я это ясно понимаю», — приводит слова 33-летнего Маскерано L'Equipe.
Маскерано выступает за сборную Аргентины с 2003 года, он провёл в составе бело-голубых 139 матчей.
Вместе со сборной Аргентины Маскерано дошёл до финала чемпионата мира — 2014, четыре раза играл в финале Кубка Америки, дважды выигрывал золото Олимпиады.
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