Кличко: жаль, что не зашёл в раздевалку сборной Украины перед игрой с Хорватией

Мэр Киева экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко прокомментировал домашнее поражение сборной Украины от команды Хорватии (0:2) в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018. Проиграв в этой встрече, украинская команда упустила возможность выйти в стыковые матчи.
«Я чуть не плакал. Главный тренер сборной Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать, не иронично, а вполне серьёзно: жаль, что я не пришёл. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль», — цитирует Кличко News One.
Зинченко: Шевченко сказал, что у сборной Украины есть будущее